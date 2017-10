Radfahrerin stirbt bei Unfall

Eine 36 Jahre alte Radfahrerin ist in Nordhessen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Frau war am Donnerstag auf einer Kreisstraße zwischen Schwalmstadt-Ziegenhain und Loshausen (Schwalm-Eder-Kreis) unterwegs, wie die Polizei in Kassel mitteilte. An der Einmündung einer anderen Kreisstraße missachtete sie die Vorfahrt eines Autofahrers und es kam zum Zusammenstoß. Die 36-Jährige aus Schwalmstadt starb noch an der Unfallstelle, der 58 Jahre alte Autofahrer aus Neustadt (Kreis Marburg-Biedenkopf) blieb unverletzt. Ein Gutachter untersucht nun den Unfallhergang.

(dpa)