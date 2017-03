Premiere in Dortmund: Radio-Moderator Daniel Fischer: Vom Studio ins Stadion

Man könnte meinen, der Blick aus dem Panoramafenster des Studios habe eine unbewusste Wirkung auf seine Moderatoren. Jeden Nachmittag von 16 bis 19 Uhr unterhält Daniel Fischer in dem modernen Bau aus Glas, Stahl und Holz seine Zuhörer. Doch was geht ihm während den Pausen durch den Kopf? Man sieht ein weites Feld, umrahmt von Bäumen. Vom Tonstudio aus blickt man hinaus ins Grüne. Da liegt der Gedanke an Fußball und den grünen Rasen sicherlich nah. Besonders für einen Mann wie Daniel Fischer, der selbst von sich sagt: „Seit ich laufen kann, spiele ich Fußball – nicht gut, aber regelmäßig.“

Ob dieser tägliche Blick nach draußen dazu beigetragen hat, einen großen Traum des 40-Jährigen zu verwirklichen sei dahingestellt. Sicher ist nur, heute Abend geht er für ihn in Erfüllung.

Nach 17 Jahren als Moderator bei FFH und einigen erfolgreich moderierten Public Viewings, darf er zum ersten mal als einer von vier offiziellen DFB-Stadionsprechern ein Spiel live begleiten. Es ist nicht irgendein Spiel, sondern das erste Länderspiel des Jahres 2017 und dann noch mit der Nationalelf gegen England in Dortmund. Eine weitere Besonderheit – es ist das Abschiedsspiel für den Weltmeister Lukas Podolski.

Finale gegen Argentinien

Daniel Fischer hatte Glück. 2014 durfte er in der Commerzbankarena das WM-Finale Deutschland gegen Argentinien moderieren. Es waren über 50 000 Menschen dort, um an Hessens größtem Public Viewing teilzunehmen. „Das war gigantisch. Es war die krasseste Sportveranstaltung, die ich moderiert habe“, so Fischer, der Vater dreier Kinder ist und vor den Toren Frankfurts lebt. Daraufhin habe sich der DFB bei ihm gemeldet und gefragt, ob er sich vorstellen könne, als Stadionsprecher zu arbeiten.

Die starke Affinität des Senders zum Sport habe sicherlich auch viel dazu beigetragen, dass er heute Abend zusammen mit Georg Poetzsch arbeiten dürfe. Georg Poetzsch ist bereits Stadionsprecher des VfL Wolfsburg, seit 2006 DFB-Stadionsprecher und steht heute neben Fischer am Spielfeldrand.

„Ja, ich bin da schon aufgeregt“, so Fischer. Doch viel mehr freue er sich einfach darauf, diese Gelegenheit wahrnehmen zu dürfen. Man könne sich jedoch nicht wirklich auf das vorbereiten, was man sagt. Das Wichtigste sei die Vorarbeit, das faktische Wissen. „Da kommt es halt auch drauf an, dass alles sitzt.“ Alles andere sei dann situationsabhängig.

Aufs Spiel einstimmen

Ein Stadionsprecher stimmt die Fans auf das Spiel ein, verliest die Mannschaftsaufstellung, sagt Tore, Auswechselungen und gelbe und Rote Karten an oder macht Durchsagen bei Ausschreitungen. Eines darf er jedoch nicht. Das Spiel zu kommentieren ist laut einer Fifa-Regelung strengstens untersagt. Wenn Fischer heute Abend das Radio-Mikrofon gegen die Anlage im Stadion tauscht, erwartet er so einiges von der deutschen Mannschaft. „Ich war das letzte mal in Dortmund im Stadion, 2006 bei der WM, als Deutschland leider ausgeschieden ist. Da ist was wieder gut zu machen.“ Er habe eh das Gefühl, dass Fußball seit der WM im eigenen Land einen noch höheren Stellenwert habe. Umso mehr freue er sich darauf, heute Abend bei diesem Spiel dabei sein zu dürfen.

Für seinen Arbeitgeber FFH spielt Fußball auch sonst eine große Rolle. 2007 hat der Sender eine Fußballschule für Kinder und Jugendliche gegründet. Im Sommer will man ein großes Camp auf dem Trainingsgelände des FSV Frankfurt am Volksbankstadion errichten und einen Weltrekord mit den meisten Teilnehmern aufstellen, so Dominik Kuhn, Pressesprecher des Senders. Kommenden Freitag ist Eintracht-Fan Fischer, der im Sommer nach einem kurzen Engagement beim Hessischen Rundfunk wieder zu FFH zurückkehrte, gleich wieder als Stadionsprecher im Einsatz. Beim Spiel der deutschen U21 gegen die Briten in Wiesbaden. Doch auf die Frage, ob man sich Sorgen machen müsse, dass er seine Hörer im Stich lässt, antwortet er lachend: „Nein. Wir reden hier über eine Handvoll Veranstaltungen im Jahr und das passt gut mit FFH zusammen. Ich bin ja beim DFB kein Kommentator, sondern auch dort Moderator.“