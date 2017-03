Radiomoderator Fischer wird Stadionsprecher der Nationalelf

Beim Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen England feiert ein Hesse Premiere. Moderator Daniel Fischer vom privaten Sender Hit Radio FFH wird am 22. März in Dortmund zum ersten Mal als DFB-Stadionsprecher im Einsatz sein. Die Partie ist zugleich das Abschiedsspiel für Nationalspieler Lukas Podolski. Neben Fischer hat der DFB noch drei andere Stadionsprecher für Länderspiele.

„So nah an unserer Nationalelf zu sein, ist für jeden Fußball-Fan etwas Besonderes”, sagte Fischer, der sonst Anhänger von Eintracht Frankfurt ist. Er selbst spiele Fußball, seit er laufen könne - „nicht gut, aber regelmäßig”. Zwei Tage nach dem Länderspiel in Dortmund soll Fischer bei einem Freundschaftsspiel der U21 in Wiesbaden für Stimmung sorgen. Der 40-Jährige moderiert seit 17 Jahren beim Frankfurter Radiosender Hit Radio FFH.

(dpa)