Radrennen „Eschborn-Frankfurt”: Zahlreiche Straßen gesperrt

Wegen des „Radklassikers Eschborn-Frankfurt” sind heute zahlreiche Straßen in Frankfurt und Umgebung für Autofahrer gesperrt. Rund 6000 Rennfahrer aus dem Profi- und Amateurlager werden unterwegs sein, die Sperrungen beginnen schon morgens. Auch einige Straßenbahn- und Buslinien können nicht fahren. Das Rennen beginnt in Eschborn und endet an der Alten Oper in Frankfurt.

Der Zieleinlauf der Profifahrer, die bei ihrem Rennen gut 212 Kilometer zurücklegen, wird für den späten Nachmittag erwartet. Die deutschen Hoffnungen auf den ersten Sieg seit 2011 ruhen vor allem auf dem Vorjahreszweiten Rick Zabel. Die Veranstalter erwarten Zehntausende Zuschauer zur 57. Auflage des Radrennens.

(dpa)