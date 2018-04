Radrennen am 1. Mai trifft auch Bus- und Bahnverkehr

Wegen des Radrennens am 1. Mai rund um Frankfurt werden im Rhein-Main-Gebiet mehrere Straßenbahnen und Busse nicht fahren. Es sei empfehlenswert, U- und S-Bahnen zu nutzen, teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV in Hofheim am Dienstag mit. Die S-Bahnen fahren wie gewohnt, bei den U-Bahnen gibt es nur bei den Linien U2 und U3 Einschränkungen. Beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt werden etwa 6000 Sportler auf ihren Rennrädern unterwegs sein. Gestartet wird in Eschborn, das Ziel ist die Alte Oper in Frankfurt.

(dpa)