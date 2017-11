Mit einer Machbarkeitsstudie sollen die Möglichkeiten für einen neuen „Radschnellweg Vordertaunus” ausgelotet werden. In Auftrag geben die Studie die Städte Frankfurt, Bad Homburg, Oberursel, Friedrichsdorf, Eschborn und Steinbach, wie das hessische Verkehrsministerium am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Es geht darum, eine geeignete Strecke und die voraussichtlichen Kosten zu ermitteln. Das Land beteiligt sich demnach an der Finanzierung der Studie. Den Förderbescheid übergibt Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) Anfang Dezember in Frankfurt.

Das Modell der Radschnellwege kommt aus den Niederlanden, in Deutschland steht diese Art von Radwegen noch am Anfang. Sie schaffen nach Angaben des Ministeriums kreuzungsfreie Radverbindungen zwischen Städten und machen so auch bei größeren Distanzen das tägliche Pendeln mit dem Fahrrad attraktiv.

(dpa)