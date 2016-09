Rätselhaftes Fischsterben in Taunusstein

Ein größeres Fischsterben stellt die Polizei in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) vor Rätsel. Wie ein Sprecher am Freitagmorgen mitteilte, hatten Angler am Donnerstagabend im Fluss Aar auf einer Strecke von fünf Kilometern hunderte tote Fische an der Wasseroberfläche entdeckt. Man gehe davon aus, dass der komplette Fischbestand zwischen den Ortsteilen Hahn und Seitzenhahn betroffen sei.

Da bislang nicht bekannt sei, inwieweit durch die Verunreinigung eine Gefahr für Menschen bestehe, werde geraten, Kinder von dem betroffenen Bereich fern zu halten. Nach Angaben des Sprechers wurden zur Klärung der Ursache Wasserproben entnommen und tote Fische sichergestellt. Polizei und Wasserschutzbehörde ermitteln.

(dpa)