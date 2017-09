Räuber dringen in Wohnhaus ein und fesseln Senioren

Vier Männer sind in Rodgau (Landkreis Offenbach) in ein Wohnhaus eingedrungen und haben zwei Senioren überwältigt und verletzt. Die 67 und 68 Jahre alten Hausbewohner seien in der Nacht zu Samstag gefesselt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Räuber hätten dann das Haus nach Wertgegenständen durchsucht und seien geflüchtet. Die beiden Hausbewohner wurden bei dem Überfall verletzt. Den Ermittlern zufolge befreiten sie sich und alarmierten die Polizei. Zum Wert der Beute lagen noch keine Angaben vor. Die Polizei sucht nun Zeugen.

(dpa)