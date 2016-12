Räuber mit Waffen und Monstermasken überfallen Spielhalle

Zwei bewaffnete Männer mit Monstermasken haben am Montagabend eine Spielothek in Gießen überfallen. Einer der komplett in Schwarz gekleideten Räuber hatte eine Pistole bei sich, der andere ein Messer, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Bei dem Überfall erbeuteten sie einige hundert Euro aus der Kasse der Spielhalle. Danach flüchteten sie.

(dpa)