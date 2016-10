Räuber schlägt Angestellte mit Eisenstange nieder

Mit brachialer Gewalt hat ein Täter bei einem Überfall auf eine Spielhalle in Nordhessen vergleichsweise geringe Beute gemacht. Mit einer Eisenstange schlug der Mann in der Nacht zum Sonntag einer 61 Jahre alten Angestellten in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis) von hinten auf den Kopf. Die Frau stürzte nach Polizeiangaben zu Boden, der Täter entriss ihr eine Geldbörse mit Ausweispapieren und etwas Bargeld und flüchtete zu Fuß. Die verletzte Angestellte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen gab es zunächst keine Angaben, Lebensgefahr bestehe aber offenbar nicht, teilte die Polizei mit.

(dpa)