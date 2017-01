Räuber setzt sich auf den Beifahrersitz

Ein 29 Jahre alter Mann ist in Kassel in seinem Auto von einem Unbekannten mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt worden. Der Mann aus Vellmar war am späten Sonntagabend in seinen geparkten Wagen eingestiegen, als der Unbekannte plötzlich die Beifahrertür öffnete und sich auch in das Auto setzte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er bedrohte den 29-Jährigen mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte dessen Handy und Geldbörse. Das überrumpelte Opfer kam der Aufforderung nach. Der Täter knallte beim Aussteigen die Beifahrertür laut zu und flüchtete unerkannt. Die Polizei hofft auf Zeugen.

(dpa)