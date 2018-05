Räuber überfällt Busfahrer und erbeutet Bargeld

Der 34-jährige Fahrer eines Linienbusses in Rodgau nahe Offenbach ist von einem Mann überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, betrat der bislang unbekannte Täter den Bus am Montag, bedrohte sein Opfer mit einem Messer und forderte Bargeld. Passagiere waren zu dem Zeitpunkt nicht an Bord. Der 34-Jährige habe dem Mann die Geldtasche mit den Ticketeinnahmen und sein privates Portemonnaie gegeben, hieß es im Polizeibericht. Anschließend sei der Räuber in Richtung S-Bahnhof geflüchtet.

(dpa)