Ralf Gutheil wird neuer Bürgermeister in Bad Wildungen

Der neue Bürgermeister von Bad Wildungen heißt Ralf Gutheil. Der SPD-Mann setzte sich in der Stichwahl am Sonntag gegen Amtsinhaber Volker Zimmermann von der FDP durch. Gutheil erhielt 55,5 Prozent der abgegebenen Stimmen, Zimmermann kam auf 44,5 Prozent. Der neue Bürgermeister ist 42 Jahre alt und tritt sein Amt am 1. September an.

In der Kurstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg waren knapp 14 000 Bürger wahlberechtigt. Rund 40,5 Prozent von ihnen gaben nach Angaben des Wahlleiters am Sonntag ihre Stimme ab. Die Beteiligung war damit niedriger als beim ersten Urnengang vor zwei Wochen. Damals hatte der bisherige Amtsinhaber Zimmermann vor Gutheil gelegen.

(dpa)