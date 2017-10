Randalierer bringt Polizei auf Spur zu Hanfpflanzen

Ein betrunkener Randalierer hat unfreiwillig dafür gesorgt, dass die Polizei in Kassel seine Hanfpflanzen gefunden hat. Nach Angaben der Beamten hatte der Mann bei einem Familienstreit in einem Wohnhaus am Dienstagabend randaliert - und zwar so laut, dass sich Anwohner bei der Polizei beschwerten. Auch ging ein Anruf beim Rettungsdienst ein, wonach der Mann in einen Glastisch gestürzt sei.

Als Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienstes eintrafen, stellte sich heraus, dass die Verletzungen des Mannes harmlos waren. Die Beamten fanden aber in dessen Wohnung fünf Hanfpflanzen sowie eine Feinwaage und Verpackungsmaterial für das Rauschgift. Zur Ausnüchterung wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Bei ihm wurde ein Alkoholgehalt von drei Promille gemessen. Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ermittelt.

(dpa)