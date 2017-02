Rap-Nacht beim Hessentag auf der Kippe

Die geplante Rap-Nacht auf dem Hessentag im Juni in Rüsselsheim soll junges Publikum anlocken. Nun steht die Veranstaltung aber auf der Kippe. Kritiker empfinden einige Texte der gebuchten Rapper als sexistisch, antisemitisch und frauenfeindlich. Rüsselsheims Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) will nun die Notbremse ziehen. Der Stadtverordnetenversammlung will er bei der Sitzung am Abend vorschlagen, die Veranstaltung wieder abzusagen.

Auftreten bei der Rap-Nacht sollten Kollegah, Azad, Farid Bang, Eko Fresh sowie Lumaraa und Der Asiate. Der Zentralrat der Juden in Deutschland und andere jüdische Organisationen hatten zuletzt Texte von Kollegah kritisiert.

(dpa)