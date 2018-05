Rat der Religionen unterstützt Kippa-Solidaritätsaktion

Auch der Frankfurter Rat der Religionen ruft zur Beteiligung an der Solidaritätsaktion für die in Deutschland lebenden Juden am 14. Mai auf. Die von Bürgermeister und Kirchendezernent Uwe Becker (CDU) angestoßene Initiative zu einem Kippa-Tag sei zu begrüßen, erklärte der Rat am Donnerstag, in dem auch islamische Gemeinden vertreten sind. „Nicht nur vor dem Hintergrund der Shoah, sondern als Gebot der Menschlichkeit verbietet es sich, Antisemitismus als Randphänomen zu bagatellisieren”, heißt es in der Mitteilung.

Solidarität beschränke sich nicht auf das Eintreten gegen Antisemitismus, erklärte der Rat. „Sie gilt vielmehr allen Menschen, die wegen ihrer Religion, Herkunft oder aus anderen Gründen Diskriminierung und Ausgrenzung bis hin zu gewaltsamen Übergriffen ausgesetzt sind.” Solidaritätsbekundungen sollten sich daher nicht auf symbolische Handlungen beschränken. Entscheidend sei die Haltung im Alltag.

Becker will mit der Aktion „Zeig' Gesicht und Kippa” am 14. Mai - dem Tag der Staatsgründung Israels - ein öffentliches Zeichen gegen den Antisemitismus setzen. Die Kippa ist die religiöse jüdische Kopfbedeckung für Männer. Vorangegangen war ein antisemitischer Angriff auf einen jungen Mann in Berlin, der eine Kippa trug. Beckers Büro gibt für die Aktion kostenlos Kippas ab.

(dpa)