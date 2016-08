Rathaus-Chef von Eschenburg kandidiert für dritte Amtszeit

Der einzige Kandidat bei der Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag (4. September) im mittelhessischen Eschenburg ist der Amtsinhaber. Götz Konrad (parteilos) strebt eine dritte Amtszeit in der Gemeinde im Lahn-Dill-Kreis an. Der Historiker und Journalist ist seit 2004 Rathaus-Chef in der mehr als 10 200 Einwohner zählenden Gemeinde. Rund 8000 Bürger sind zur Wahl aufgerufen. Zuletzt war Konrad im Jahr 2010 mit einem Wahlergebnis von knapp 63 Prozent im Amt bestätigt worden.

Die CDU hat in der Gemeindevertretung von Eschenburg mit ihren 15 Sitzen die Mehrheit. Es folgen die SPD mit zehn und die Freie Wählergemeinschaft (FWG) mit sechs Sitzen.

(dpa)