Straßensperrungen und Umleitungen: Rathaus in Kassel wegen Bombendrohung evakuiert

In Kassel ist am Donnerstag das Rathaus wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. Die Drohung sei am Nachmittag per E-Mail im Rathaus eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Busse und Bahnen mussten aufgrund von Straßensperrungen umgeleitet werden, wie die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH mitteilte. Mehrere Haltestellen konnten nicht angefahren werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

(dpa)