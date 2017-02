Zwei Kriminalfälle aus Hessen sind Thema der ZDF-Sendung: Raubüberfall auf Goldschmiede bei „Aktenzeichen XY”

Der Winter war am trockensten: viel Sonne und zu mild

Offenbach. Der Winter 2016/17 war nirgendwo in Deutschland so trocken wie in Hessen. Mit rund 90 Litern pro Quadratmeter fiel nur knapp die Hälfte (48 Prozent) des Niederschlags-Solls von 193 Litern pro Quadratmeter. mehr