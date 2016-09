Bewährungsstrafe für Nazi-Gesänge: Rechtsradikaler gesteht Verirrung in die rechte Szene

Acht Monate zur Bewährung – weil er sich rechtzeitig von der rechten Szene losgesagt hat, ist ein 33 Jahre alter Landschaftsgärtner aus dem nordhessischen Willingen gestern vor der Staatsschutzkammer des Frankfurter Landgerichts mit einer milden Strafe davongekommen. Die Polizei hatte auf dem Internet-Account des Mannes zahlreiche Nazi-Gesänge und -symbole ausgemacht. Lieder wie „Heim ins Reich“ oder „Wir marschieren voran“ gehörten da noch zu den harmloseren Machwerken. „Das Blut muss fließen“, richtete sich dagegen eindeutig gegen jüdische Glaubensangehörige und wurde von den Richtern deshalb mit der höchsten Einzelstrafe bedacht. Der Mann, der nach abgebrochener Schulausbildung und kurzzeitigen Alkohol- und Drogenproblemen Freunde in der rechtsradikalen Szene gefunden hatte, veröffentlichte auch noch ein Plattencover mit dem Bild Adolf Hitlers, ehe eines Tages die Polizei vor der Türe stand und seine Ein-Zimmer-Behausung im elterlichen Hotel auf den Kopf stellte.

Weil die Staatsanwaltschaft unter anderem vom Paragraf der Verbreitung extremistischer Propaganda ausging, wurde die für politisch motivierte Straftaten in ganz Hessen zuständige Staatsschutzkammer in Frankfurt mit dem Fall betraut. Dort legte der kleingewachsene Mann mit den kurzgeschorenen Haaren gestern ein umfassendes Geständnis ab. Durch zwei Freunde habe er eine ziemlich wilde rechtsradikale Zeit durchlebt – Zeugnisse davon werden voraussichtlich die zahlreichen Tätowierungen mit rechtsextremer Symbolik bleiben, die seinen Körper seither „zieren“. Bereitwillig schob er die Ärmel seines Pullis nach oben, um Vorsitzender Richterin Clementine Englert einschlägige Namen oder Zahlenkombinationen zu zeigen. Heute beschäftige er sich aber vor allem mit seiner Tätigkeit in der Landwirtschaft und der neuen Freundin.

Verurteilt wurde der Angeklagte am Ende auch wegen Volksverhetzung und der Verbreitung nationalsozialistischer Symbole. Die achtmonatige Bewährungsstrafe wurde zuvor auch von der Vertreterin der Staatsanwaltschaft für ausreichend erachtet – der Verteidiger beantragte nur sechs Monate. Damit er auch künftig auf der Bahn bleibt, ordnete das Gericht noch die Teilnahme an Beratungsgesprächen als Bewährungsauflage an.