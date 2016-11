Regierung wirbt mit Integrationsbeispielen für Asylpolitik

Mit Beispielen gut gelungener Integration von Flüchtlingen hat die hessische Landesregierung für ihre Asylpolitik geworben. Auch wenn die Zuwanderungszahlen zuletzt deutlich zurückgegangen seien, sei die Arbeit keinesfalls erledigt, betonte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden. Bei der fünften Sitzung des hessischen Asylkonvents hatten die Fachgruppen Sicherheit, Bildung und Arbeitsmarkt Flüchtlinge vorgestellt, die sich bereits besonders gut in ihrer neuen Heimat zurechtgefunden haben.

Dazu zählen der 32-jährige Syrer Abdulrazak Ouso und sein 22-jähriger Kollege Hagop Arzomanian, die bei der Frankfurter Samson AG einen Ausbildungs- oder Fördervertrag bekommen haben. Das Unternehmen hatte 30 spezielle Plätze für Flüchtlinge geschaffen - und hofft auf weitere Nachahmer.

Die 16-jährige Joele Alkhlaf kam vor rund einem Jahr nach Deutschland und bereitet sich inzwischen in der Regelklasse auf die Mittlere Reife vor. „Ich möchte Abitur machen und Medizin studieren”, sagte sie. Nach den Worten von Kultusstaatssekretär Manuel Lösel bekommen aktuell etwa 26 000 sogenannte Seiteneinsteiger an hessischen Schulen eine zusätzliche Sprachförderung. Davon werden rund 17 000 in knapp 1300 Intensivklassen unterrichtet.

(dpa)