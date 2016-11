Regine Bantzer ist die neue Vizepräsidentin des hessischen Rechnungshofs. Die 55-jährige Betriebswirtin wurde am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP gewählt. Sie war vom Kabinett vorgeschlagen worden und folgt auf Reinhard Cuny, der in den Ruhestand geht. Präsident des Rechnungshofs ist Walter Wallmann.

(dpa)