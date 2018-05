13 Verletzte: Regionalbahn rast in Lastwagen

Trümmer fliegen durch die Luft, als eine Regionalbahn in Großen-Buseck auf einen Lastwagen prallt. Der Lkw steht auf den Gleisen. 13 Menschen werden verletzt, einer lebensgefährlich. Und es war nicht der erste Unfall an dieser Stelle.

Bei der Kollision einer Regionalbahn mit einem Lkw auf einem Bahnübergang in Großen-Buseck sind 13 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein mit rund 50 Fahrgästen besetzter Zug krachte am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr gegen den Anhänger des Lastwagens, der dabei vollkommen zerfetzt wurde.

Der 33-jährige Lkw-Fahrer aus Litauen musste aufgrund eines Rückstaus kurz hinter dem Bahnübergang halten. Dabei blieb der Auflieger des Lkw auf den Bahngleisen stehen. Als sich die Schranken schlossen, nahm er ein ungewöhnliches Geräusch wahr und verließ daher sein Fahrzeug, um nachzuschauen woher es stammt. Das war sein Glück: Er blieb unverletzt, „Der Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus, da warnte ihn schon ein Zeuge vor dem herannahenden Zug“, berichtete Peter Dittel, Sprecher der Bundespolizei am Unfallort. Dann durchbrach der Zug mit voller Geschwindigkeit den Auflieger, der dabei völlig zerfetzt wurde.

Der Lokführer des aus Richtung Fulda herannahenden Zuges konnte das Hindernis auf den Schienen nicht rechtzeitig sehen, da der Bahnübergang nur rund 200 Meter weit einzusehen ist. An dieser Stelle dürfen Züge dürfen bis zu 100 Stundenkilometer schnell fahren. Daher kam die Regionalbahn erst rund 300 Meter weiter hinter einer Kurve zum Stehen.

Lokführer eingeklemmt

Der Lokführer wurde in seinem Triebfahrzeug eingeklemmt und musste von Rettern befreit werden. Er kam lebensgefährlich verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Schwere Verletzungen erlitt zudem die Zugbegleiterin. Elf Fahrgäste wurden leicht verletzt. Der 33-Jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde am Unfallort wie auch die Zuginsassen von Mitgliedern der Notfallseelsorge betreut. Alle Betroffenen wurden in Krankenhäuser gebracht.

„Als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, zeigte sich ihnen ein Bild der Verwüstung“, erklärte Gemeindebrandinspektor Torsten Hansmann. Durch den Aufprall wurden Trümmerteile und die Ladung des Lastwagens Dutzende Meter weit durch die Luft geschleudert. Ein Lkw-Reifen traf dabei ein geparktes Auto.

Lösungsvorschläge

An diesem Bahnübergang gab es in den letzten Jahren mehrere ähnliche Unfälle – „aber keiner war so schwer wie dieser“, erklärte der Bürgermeister der Gemeinde Dirk Haas an der Unfallstelle. Zuletzt hatte es 2013 einen Unfall mit 26 Verletzten gegeben. Haas berichtete, der Bahnübergang sei im Nachgang zu den letzten Unfällen entschärft worden. Auch wurden bereits mehrere Gespräche mit der Bahn mit verschiedenen Lösungsvorschlägen – zum Beispiel zu alternativen Zuwegen – von Seiten der Gemeinde geführt, doch die Vorschläge seien nicht angenommen worden. „Die Gespräche werden nun intensiviert“, kündigte der Bürgermeister an. Ein Bahnsprecher konnte auf Anfrage dazu keine Angaben machen und sagte, der Fall werde nun aufgearbeitet.

Insgesamt 100 Einsatzkräfte waren am Unfallort. Die Bahnstrecke war mehrere Stunden gesperrt und auch auf den Straßen rund um den Unfallort kam es zu Behinderungen. Einen technischen Defekt schloss die Bundespolizei nach den bisherigen Erkenntnissen aus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

