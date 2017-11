Regisseur Wedel zeigt „Das Karlos-Komplott” in Bad Hersfeld

Regisseur Dieter Wedel eröffnet die Bad Hersfelder Festspiele 2018 mit einer eigenen Fassung von Schillers Klassiker „Don Karlos”. Sein Theaterstück wird den Titel „Das Karlos-Komplott” tragen, wie Wedel als Intendant des Theaterfestivals am Dienstag in Bad Hersfeld bei der Programm-Präsentation bekanntgab. Als zweites Schauspiel bringen die Festspiele im nächsten Sommer eine Komödie auf die Freilicht-Bühne der Stiftsruine: „Shakespeare in Love” als deutsche Erstaufführung. Der Kinofilm aus dem Jahr 1998 mit Gwyneth Paltrow brachte es zum Welterfolg und gewann sieben Oscars.

Als Musical wird „Hair” in einer neuen Fassung von Regisseur Gil Mehmert inszeniert. „Hair” sei ein Meilenstein des Musiktheaters, eine brillante Show aus mitreißender Rock-Musik, Tanz und schillernden Kostümen. „Titanic” nach der Regie von Stefan Huber wird als Erfolgsmusical der abgelaufenen Saison 2017 erneut gezeigt.

Neben den vier Inszenierungen in der Stiftsruine wird es noch eine Komödie auf der Nebenbühne in Schloss Eichhof geben, zudem noch ein Kinderstück. Die Titel werden im Frühjahr verraten. Somit stehen 2018 sechs Produktionen auf dem Programm der Bad Hersfelder Festspiele, die vom 6. Juli bis 2. September über die Bühne gehen.

