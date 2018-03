Reichweiten im hessischen Hörfunkmarkt werden vorgelegt

Wer hört im Radio was? In Hessen werden am heute die neuen Zahlen zur Reichweite der Hörfunksender veröffentlicht. Für die repräsentative Untersuchung hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) in Hessen mehrere tausend Menschen im Alter ab 14 Jahren nach ihren Lieblingssendern gefragt.

Für private und öffentlich-rechtlich Sender sind die Hörer-Zahlen wichtig, weil davon unter anderem die Preise für Werbespots abhängen. In der agma arbeiten Unternehmen aus der Werbe- und Medienwirtschaft zusammen.

Zweimal im Jahr erhebt der Verbund Daten zur Radionutzung der Bevölkerung. In Hessen ist der Privatsender Hit Radio FFH seit Langem klarer Marktführer vor der öffentlich-rechtlichen Popwelle hr3.

(dpa)