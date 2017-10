Reisende an Kasseler Bahnhof gestrandet

Sturmtief „Xavier” hat den Zugverkehr in Teilen Deutschlands durcheinandergewirbelt und Reisenden am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe einen Zwischenstopp beschert. Zahlreiche Reisende seien gestrandet, weil Schnellzüge aus dem Süden in Richtung Norden ab Kassel nicht weiterführen. Der Fernverkehr gen Norden sei aus Sicherheitsgründen eingestellt worden, erklärte ein Bahnsprecher in Berlin. Der Verkehrsstopp in Kassel sei am Nachmittag verhängt worden. Wie lange er gilt, sei unklar. Die Bahn habe in Kassel Hotelzüge bereitgestellt für rund 1000 Menschen. Dort würden die Gestrandeten mit Kaffee, Tee und alkoholfreien Getränken versorgt.

