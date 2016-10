Reizgas in FKK-Club versprüht: drei Leichtverletzte

In einem FKK-Club in Mainz-Kastel haben am Sonntagabend drei Unbekannte Reizgas versprüht. Drei andere Menschen wurden wegen Augen- und Atemwegsreizungen behandelt, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Sie mussten aber nicht ins Krankenhaus. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Sie waren beim Eintreffen der Polizei bereits verschwunden. Auch ihr Motiv war zunächst unklar.

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz, da zunächst von mehr Verletzten ausgegangen worden war. Die meisten hätten aber gleich wieder zurückfahren können, sagte ein Polizeisprecher.

(dpa)