Vier Männer sind vor einem Lebensmittelmarkt in Kelsterbach (Kreis Groß-Gerau) durch Reizgas verletzt worden. Ein Unbekannter tauchte am Freitagabend vor dem Geschäft auf und versprühte das Gas, wie die Polizei mitteilte. Danach verschwand der Täter in der Dunkelheit. Die Opfer wurden ambulant versorgt.

(dpa)