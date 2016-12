Rennbahn-Streit: Der nächste Gerichtstermin steht an

Kurz vor Jahresende könnte das endlose Hick-Hack um die Frankfurter Galopprennbahn doch noch zu Ende gehen. Bisher konnte das Landgericht Frankfurt im Rechtsstreit zwischen der Stadt und dem Renn-Klub nie eine Entscheidung verkünden. Stets verhinderten Befangenheitsanträge den Abschluss der diversen Zivilverfahren. Morgen besteht wieder einmal die Chance, einen Schlusspunkt zu setzen.

Auf dem Gelände im Stadtteil Niederrad will der Deutsche Fußballbund (DFB) ein Leistungszentrum bauen. Die Stadt hatte das Grundstück an den DFB verkauft. Der Renn-Klub will aber nicht weichen, er pocht auf seinen bis 2024 laufenden Nutzungsvertrag. Wenn ein Urteil fällt und der Renn-Klub das Gelände räumen muss, könnte die Stadt die Zwangsvollstreckung einleiten und den Abriss der Tribüne veranlassen.

(dpa)