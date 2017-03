Rentner aus Hessen gewinnt fast 5,9 Millionen Euro

Ein Rentner aus dem Kreis Gießen hat bei der Lotto-Ziehung am Samstag fast 5,9 Millionen Euro gewonnen. Den Jackpot in Höhe von fast 24 Millionen Euro teile er sich mit drei Tippern aus Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen, erklärte Lotto am Montag. Mit einem Systemtipp erzielte der Mann sechs Richtige mit Superzahl. Eingesetzt habe er zusammen mit den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 insgesamt 18,25 Euro. Weil er eine Kundenkarte hat, bekommt er das Geld automatisch und muss sich nicht melden. Der Rentner ist den Angaben zufolge schon der dritte hessische Lotto-Millionär in diesem Jahr.

(dpa)