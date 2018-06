Reparaturarbeiten an Bahnübergang dauern nach Unfall an

Auch mehr als eine Woche nach dem Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Lastwagen in Mittelhessen müssen Züge an der Unfallstelle ihr Tempo drosseln. Die Reparaturarbeiten an dem Bahnübergang in Buseck dauerten noch an, sagte ein Bahnsprecher. Bei dem Unfall am 22. Mai waren 17 Menschen verletzt und die Technik an dem Übergang beschädigt worden. Ein Mitarbeiter bedient derzeit die Schranke und die Lichtanlage manuell, wie der Sprecher weiter berichtete.

Die Bundespolizei schätzt den Schaden mittlerweile auf 1,2 Millionen Euro. Es könne sein, dass sich dieser Betrag noch erhöhe, sagte ein Sprecher in Kassel. Die Ermittler gehen weiterhin davon aus, dass ein Fahrfehler zu dem Zusammenstoß führte. Demnach war der Lkw-Fahrer trotz eines Rückstaus auf den Bahnübergang gefahren. Er verließ das Fahrzeug rechtzeitig. Der Unfall war bereits der dritte dieser Art an der Stelle innerhalb weniger Jahre.

(dpa)