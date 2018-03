Restaurantbesucher fliehen vor Mann mit Messer

In der Nacht zum Sonntag sind in einem Darmstädter Restaurant Gäste von einem bewaffneten Dieb erschreckt worden. Nach Angaben der Polizei flüchteten die Restaurantbesucher und die Angestellten, als ein Mann mit einem großen Messer das Lokal betrat. Die alarmierte Polizei umstellte das Gebäude und nahm den Mann sowie einen weiteren Verdächtigen in einer Wohnung im dritten Stockwerk fest. Dort wurde auch das Messer und die Beute - Bargeld - gefunden.

(dpa)