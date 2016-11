Restaurantführer „Guide Michelin” verleiht Sterne

Die Spitzenköche aus Hessen blicken heute mit Spannung nach Berlin: Der Restaurantführer „Guide Michelin” verleiht dort seine Sterne für herausragende Kochkünste. In den vergangenen fünf Jahren war die Zahl der Sterne-Restaurants in Deutschland stark gestiegen. Für die neue Saison sagt „Michelin”-Pressesprecher Michael Küster voraus: „Wir bleiben auf konstant hohem Niveau.” Trotzdem werde es einige Veränderungen bei den ausgezeichneten Restaurants geben.

Zwei Sterne erhielten in Hessen im vergangenen Jahr das Restaurant „Lafleur” und das „Tiger”-Restaurant - beide in Frankfurt - sowie die „Villa Rothschild” in Königstein. 15 hessische Restaurants bekamen je einen Stern, die meisten davon sind in Frankfurt.

(dpa)