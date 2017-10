Rettungswagen platzt Reifen: Insassen unverletzt

Hilfe für einen Rettungswagen: Die Feuerwehr in Wiesbaden sprang der Besatzung am Montag bei, nachdem an deren Fahrzeug ein Reifen geplatzt war. Der Wagen fuhr auf der Bundesstraße 66 zwischen Idstein und Wiesbaden, wie die Feuerwehr berichtete. Die Panne ereignete sich in Höhe einer Auffahrt an der Anschlussstelle Biebrich. Der Rettungswagen sollte einen Patienten in ein anderes Krankenhaus bringen. Alle Insassen des Krankenwagens blieben unverletzt. Der Patient wurde mit einem Ersatzfahrzeug in die Klinik gebracht.

(dpa)