Rewe-Metzgerei Brandenburg baut in Erlensee

Die zur Rewe-Group gehörende Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg baut in Erlensee bei Hanau eine neue Zentrale. Das Unternehmen hat dazu ein 155 000 Quadratmeter großes Grundstück auf dem ehemaligen Fliegerhorst Langendiebach erworben, wie Rewe am Freitag mitteilte. Es folge nun eine zweijährige Planungszeit. Brandenburg will in Erlensee die bisherigen Standorte Frankfurt und Dreieich zusammenfassen, in denen zusammen 1370 Mitarbeiter Wurstwaren produzieren. Am bisherigen Firmensitz hatte das Unternehmen kein geeignetes Grundstück gefunden. Alle Beschäftigten sollen Jobangebote in der neuen Zentrale erhalten, bekräftigte Geschäftsführer Dirk Höfer frühere Aussagen. Insgesamt hat Wilhelm Brandenburg rund 1900 Beschäftigte und einen Umsatz von rund 670 Millionen Euro (2017).

(dpa)