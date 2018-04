Rhein will bei Forschungsförderung Start-ups unterstützen

Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) will das hessische LOEWE-Förderprogramm für Wissenschaft und Forschung auf breitere Beine stellen. „Ich möchte den Beratungen nicht vorgreifen, aber ich kann mir beispielsweise eine Förderung von Start-ups oder eigene LOEWE-Professuren vorstellen”, kündigte Rhein am Dienstag in seiner Regierungserklärung im Landtag in Wiesbaden an.

Hessens Wettbewerbsstärke hänge von der Innovationsfähigkeit der Hochschulen, der außeruniversitären Forschungseinrichtungen und der forschenden Wirtschaft ab. „Jeder Cent, der hier investiert wird, ist wichtig für die Zukunft unseres Landes”, erklärte der Minister. Forschungsergebnisse von heute seien die Produkte, Dienstleistungen oder Therapien und Arzneimittel von morgen.

Die Landesregierung garantiere den Hochschulen eine finanzielle Ausstattung von neun Milliarden Euro für die Jahre 2016 bis 2020. „Das ist die größte Summe, über die die Hochschulen jemals verfügen konnten”, sagte Rhein. Mit LOEWE fließt seit zehn Jahren zusätzlich Geld an herausragende Wissenschafts-Verbünde. LOEWE steht für „LandesOffensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz”.

Von 2008 bis 2017 hat Hessen rund 729 Millionen Euro für LOEWE bereitgestellt, 2018 stehen rund 68 Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kommen von den LOEWE-Projekten eingeworbene Dritt- und Eigenmittel von Unternehmen in Höhe von insgesamt über 947 Millionen Euro. Im Fokus steht etwa die Infektions- und Krebsforschung.

