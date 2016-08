Rheingau Musik Festival zieht positive Bilanz der Spielzeit

Rund 111 000 Menschen haben in diesem Sommer das Rheingau Musik Festival besucht. Wie die Veranstalter am Samstag in Oestrich-Winkel mitteilten, waren 103 der 152 Konzerte ausverkauft. Die Auslastung lag bei 91 Prozent. „Trotz des recht verregneten Sommers konnten fast alle als Freiluftkonzerte geplanten Veranstaltungen open air durchgeführt werden”, sagte eine Sprecherin. Geboten wurden bei der 29. Auflage des zehnwöchigen Festivals Musik- und Kulturveranstaltungen an insgesamt 42 Spielstätten. Im Vorjahr besuchten 106 500 Menschen die Konzerte. Das Abschlusskonzert war für den Samstagabend in der Basilika des Klosters Eberbach geplant.

(dpa)