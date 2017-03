Risse im Terminaldach: Arbeiten am Flughafen Calden beendet

Calden (dpa/lhe) - Nachdem am krisengeschüttelten Flughafen Kassel-Calden Ende vergangenen Jahres Risse in der Deckenkonstruktion aufgefallen waren, sind die Sanierungsarbeiten nun abgeschlossen. Zeitweise musste das Terminal mit Stahlpfeilern gestützt werden. „Die temporären Stützen wurden entfernt und die Sanierungsarbeiten für die Holzkonstruktion beendet”, sagte eine Flughafensprecherin am Mittwoch. Der Betreibergesellschaft seien für die Mangelbeseitigung keine Kosten entstanden. Kassel-Calden war im April 2013 eröffnet worden. Der Bau kostete rund 280 Millionen Euro. Der Regionalflughafen blieb jedoch weit hinter den Prognosen zurück.

(dpa)