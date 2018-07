Robert-Gernhardt-Preis für Julia Wolf und Florian Wacker

Der mit 24 000 Euro dotierte Robert-Gernhardt-Preis geht dieses Jahr gemeinsam an die beiden Autoren Julia Wolf und Florian Wacker. Die in Groß-Gerau gebürtige Wolf erhält die Auszeichnung für ihr Romanprojekt „Alte Mädchen”, wie das Kunstministerium in Wiesbaden am Montag mitteilte.

Es ist der dritte Teil einer Romantrilogie, die die Autorin als eine poetische Erforschung eines kleinbürgerlichen Milieus versteht. Der Text habe die Jury wegen seiner gelungenen Mischung aus Distanz und Warmherzigkeit überzeugt, hieß es.

Der in Frankfurt lebende Wacker wird für sein Romanprojekt „Dikson” ausgezeichnet. Es geht um das mysteriöse Verschwinden zweier Teilnehmer einer norwegischen Arktisexpedition zu Beginn der 1920er Jahre. Die Jury überzeugte das Projekt, weil es souverän Elemente des Abenteuer- und des Kriminalromans mit der Geschichte einer Freundschaft an der Grenze des Todes verbinde.

Die Auszeichnung wird am 28. August in Frankfurt verliehen. Sie wird gemeinsam vom Land Hessen und der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) vergeben und prämiert Projekte von Nachwuchsautoren. Der Preis erinnert an den Frankfurter Schriftsteller und Zeichner Robert Gernhardt (1937-2006), der zu den bedeutendsten Literaten der Nachkriegszeit zählt.

(dpa)