Roboterfrau „Elenoide” kann lachen und Gefühle zeigen

„Elenoide” heißt eine in Japan entwickelte androide Roboterfrau, die dem Menschen sehr ähnlich sieht. Sie kann sich bewegen, sprechen, lachen und Gefühle zeigen - das versprechen die Technische Universität Darmstadt und das hessische Wissenschaftsministerium. Wie der Mensch könne die in Europa einzigartige Roboterfrau zudem räumlich sehen. Vorgestellt wird „Elenoide” am heutigen Freitag bei einem „Zeitsprungkongress” in Darmstadt. Bei der Fachtagung geht es um die Frage, wie die Arbeitswelt in Zukunft aussieht.

