„Rock am Ring” und „Rock im Park”: Erste Bands stehen fest

Für die Zwillingsfestivals „Rock am Ring” am Nürburgring und „Rock im Park” in Nürnberg im kommenden Jahr (1. bis 3. Juni 2018) stehen die ersten Bands fest. Mit dabei sind unter anderem die Foo Fighters aus den USA und der deutsche Indie-Rapper Casper, wie die Veranstalter am Montag in Frankfurt mitteilten. Auch auf die US-Band „Thirty Seconds To Mars” können sich die Fans freuen. Teil des Spektakels wird auch Schock-Rocker Marilyn Manson sein. Wer es nicht ganz so wild mag, kann sich unter anderem das Duo Milky Chance aus Kassel anhören. Der Vorverkauf beginnt am 1. November.

(dpa)