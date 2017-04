Rocker-Schießerei: Prozess gegen Hells Angel beginnt im Mai

Ein gutes Jahr nach der Rocker-Schießerei in der Frankfurter Innenstadt beginnt der Prozess gegen einen mutmaßlich beteiligten Hells Angel. Das Landgericht hat die Mordversuchs-Anklage gegen den 56 Jahre alten Athanasios A. zugelassen und den Prozessauftakt auf den 19. Mai festgelegt, wie die Justiz am Sonntag mitteilte.

Das Mitglied des verbotenen Hells-Angels-Charters Westend soll gemeinsam mit einem noch flüchtigen Mittäter am 5. Mai 2016, dem Himmelfahrtstag, auf einen ehemaligen Rockerbruder im Alter von 41 Jahren geschossen haben. Das Opfer wurde - wie auch einer seiner beiden Begleiter - schwer verletzt. Die Tat ereignete sich am helllichten Tag auf einem belebten Platz in der Frankfurter City.

Nach Aktenlage geht die Strafkammer auch vom Verdacht des versuchten Totschlags an den Begleitern des 41-Jährigen aus. Die Staatsanwaltschaft hatte in diesem Zusammenhang zunächst nur wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Näheres wird der Strafprozess ergeben, für den zunächst 15 Verhandlungstage festgelegt wurden.

Nach dem zweiten mutmaßlichen Täter, einem 38 Jahre alten Hells Angel, wird noch gefahndet. Der wegen Mordversuchs angeklagte Rocker war eine Woche nach den Schüssen in Rumänien festgenommen worden. Er wurde eine Woche später nach Deutschland ausgeliefert, wo er seither in Untersuchungshaft sitzt.

(dpa)