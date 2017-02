Rocker wegen Schlägereien vor Gericht

Mitglieder der Rockergruppe Hells Angels sollen an Schlägereien in Mittelhessen beteiligt gewesen sein. Sie müssen sich deswegen vor dem Amtsgericht Gießen verantworten. Bei dem Prozess am heutigen Donnerstag (9.30 Uhr) geht es um gefährliche Körperverletzung, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft berichtete. Es gibt demnach insgesamt sechs Angeklagte, die die Ermittler dem Rockerclub zurechnen. Drei von ihnen sollen im November 2015 in Lich (Kreis Gießen) zugeschlagen haben und alle zusammen dann im Februar 2016 in einem Restaurant in Gießen. Zu den Hintergründen der angeklagten Schlägereien konnte der Sprecher keine Angaben machen.

(dpa)