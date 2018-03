Geburtstag: Roland Koch: 60 Jahre und ein bisschen leise

Ist er wieder da? Manchmal hat es zumindest den Anschein, als bereite sich Roland Koch auf ein Comeback auf der politischen Bühne vor. Erst im Februar etwa keilte Hessens früherer Ministerpräsiden gegen die Bundeskanzlerin, als er sie via Interview in der „FAZ“ aufforderte, endlich ihre Nachfolge zu regeln. Damit nicht genug. Koch nutzte die Gelegenheit auch, um gegen den mit der SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag zu stänkern: „Ich sehe und höre niemanden, der die Hoffnung äußert, dass dieser Koalitionsvertrag in die Zukunft gewandte Politik formuliert“, sagte er.

Und dann war da noch Ende vorigen Jahres die Sache mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille. Wochenlang waren die Kritiker auf die Barrikaden geraden, um zu verhindern, dass der CDU-Politiker die höchste Auszeichnung Hessens erhielt. Nicht ganz zu Unrecht monierten sie, dass die Auszeichnung, die unter anderem für soziale Gerechtigkeit steht, an einen Machtmensch wie Koch ging, der immer wieder für, zurückhaltend formuliert, Kontroversen gesorgt hat.

Höhepunkte und Affären

Beide Ereignisse machen jedenfalls eines deutlich: Der Mann aus Eschborn ist auch lange nach seinem Rückzug aus der Staatskanzlei in Wiesbaden immer noch für einen Aufreger gut. 60 Jahre und nur ein bisschen leise, könnte man dazu sagen anlässlich seines heutigen Geburtstags. Erst 60 müsste hinzufügt werden, denn gefühlt spielt der Christdemokrat schon viel länger eine bedeutende Rolle in der hessischen und auch in der bundesdeutschen Politik, als es sein Alter vermuten lässt.

Kochs Karriere in der CDU begann früh und war von Höhepunkten, aber auch Affären gekennzeichnet. Zu ersteren zählt der ehemalige CDU-Landesvorsitzende seinen Sieg bei der hessischen Landtagswahl 1999 gegen die SPD unter Hans Eichel. In einer Zitterpartie war erst sehr spät klar, dass die FDP in den Landtag und eine schwarz-gelbe Koalition an die Macht kommt. Zuvor hatte sich Koch im Wahlkampf unter anderem mit einer umstrittenen Unterschriftenaktion gegen die doppelte Staatsbürgerschaft profiliert. Vier Jahre später erreichte er sogar die absolute Mehrheit. Und das obwohl er im Jahr 2000 in die Affäre um die schwarzen Auslandskassen der Hessen-CDU verwickelt war.

Geradezu zum geflügelten Wort wurde damals seine Ankündigung einer „brutalstmöglichen Aufklärung“. Später musste Koch dann einräumen, über die Schwarzgeldkonten unterrichtet gewesen zu sein. Eine Beteiligung an der Schwarzgeld-Affäre wurde ihm jedoch nie nachgewiesen.

Seiner Karriere tat es keinen Abbruch. Koch gelang es sogar eine Ära zu begründe, auch wenn einmal der politische Gegner tatkräftig mithalf.

Überraschendes Ende

Wir schreiben den Jahreswechsel 2007/2008. Nach einem stark polarisierten Wahlkampf verlor Kochs Hessen-CDU zwölf Prozent und stand kurz davor, von einer rotgrünen Regierung unter Tolerierung durch die Linke abgelöst zu werden. Der Plan der SPD-Politikerin Andrea Ypsilanti scheiterte bekanntlich. Koch blieb mit Hilfe einer starken FDP im Amt. Dennoch war dann 2010 Schluss mit der Polit-Karriere. Koch wechselte überraschend in die Wirtschaft und heuerte beim Baukonzern Bilfiger an, wo er allerdings 2014 unrühmlich scheiterte. Koch war dort seit 2011 Vorstandschef.

Heute ist er Aufsichtsratschef der Bank UBS Europe SE und Rechtsanwalt. Daneben hat er eine Professur an der Frankfurt School of Finance & Management inne. Eine Rückkehr ins politische Tagesgeschäft schließt der CDU-Mann allerdings kategorisch aus – obwohl er in einem Alter ist, in dem andere auf der Polit-Bühne erst so richtig durchstarten.