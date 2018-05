Rollerfahrer bei Unfall mit Kleinlastwagen getötet

Bei einem Unfall im Kreis Offenbach ist ein Rollerfahrer getötet worden. Der Mann war am Mittwoch auf der Bundesstraße 486 zwischen Rödermark-Urberach und Dreieich-Offenthal im Kreis Offenbach unterwegs. Dort wurde er von einem Kleinlastwagen erfasst, der auf die Gegenfahrbahn geraten war, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Die Bundesstraße wurde an der Unfallstelle voll gesperrt.

(dpa)