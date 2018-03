Rollerfahrer greift bei Verkehrskontrolle Polizisten an

Zwei Polizisten sind bei einer Verkehrskontrolle von einem Rollerfahrer angegriffen worden. Die 37 Jahre alte Beamtin und ihr 40 Jahre alter Kollege wurden dabei so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die beiden hatten den Unbekannten in der Nähe von Ebersburg (Landkreis Fulda) anhalten wollen, weil dessen Nummernschild nicht lesbar war. Der Mann sprühte jedoch der Polizistin Pfefferspray in die Augen und flüchtete, wie die Polizei in Fulda am Montag mitteilte. Der zweite Polizist wurde bei dem vergeblichen Versuch, den Mann aufzuhalten, von dem Zweirad mitgeschleift. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, wurde aber erst jetzt mitgeteilt.

(dpa)