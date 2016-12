Fernfahrer berichtet über seine Arbeit: Rote Weihnachtstrucks auf dem Marktplatz

Sie sorgen für glänzende Augen und romantisches Weihnachtsfeeling: die roten Weihnachtstrucks von Coca Cola. An diesem Samstag rollt die Truckparade durch Mainz und Wiesbaden, vor 20 Jahren wurde das Event speziell für Deutschland erfunden. Wir haben einen Truckfahrer getroffen.

Wenn Norbert Ellendorff mit seinem Truck durch Deutschland fährt, dann ist er die Attraktion schlechthin. „Man wird schon auf der Autobahn fotografiert, sogar auf der Standspur stehen die“, sagt er, „jeder versucht, ein Foto zu kriegen, möglichst von ganz nah.“ Kein Wunder: Ellendorff fährt einen der Coca-Cola-Weihnachtstrucks, jene roten Riesen, die mit festlicher Beleuchtung in der Vorweihnachtszeit anrollen.

Seit 1997 fahren die amerikanischen Riesentrucks durch Deutschland, und nur hier: „Die Weihnachtstrucks gibt es gar nicht in den USA, die wurden eigens für Deutschland erfunden“, berichtet Ellendorff. Mit den Trucks wollte Coca Cola das „typisch amerikanische Weihnachtsfeeling“ auf die Bildschirme in Deutschland bringen, heißt es beim Konzern. Das Special-Effects-Studio von US-Regisseur George Lucas („Star Wars“) setzte die Weihnachtstrucks erstmals in Szene. Seit der Erfindung der Cola-Trucks fährt Norbert Ellendorf die roten Riesen fast jedes Jahr durch Deutschland, die Lkw gehören einer Bielefelder Firma. „Das ist schon etwas anderes als ein normaler Lkw“, sagt Ellendorff. Die 16,50 Meter langen Trucks der Marke Freightliner haben satte 470 PS unter der Haube, der 6-Zylinder-Dieselmotor hat einen Hubraum von 12,7 Litern.

Ellendorff kennt sich aus mit Spezial-Lkw, für seine Firma fährt er spezielle Marketingfahrzeuge durch ganz Europa. Sechs Jahre war er mit dem Infomobil des Deutschen Bundestags unterwegs, „das ist eine ganz andere Arbeit als bei einer Spedition“, erzählt er. Statt Waren befördert er Ausstellungsgegenstände, steht schon mal neun Stunden an einem Platz, „wie eine rollende Messe“, berichtet der 66-Jährige.

Inzwischen ist Ellendorff Rentner, doch mit den Cola-Trucks ist er zum 20. Jubiläum noch mal unterwegs. Rund 18 Tonnen schwer sind die Giganten, bei der Parade fahren fünf Weihnachtstrucks hintereinander. Zwei der Wagen seien geschlossen und transportierten die Getränke, die an die Besucher verteilt werden. Am Samstag kann man die Weihnachtstruck-Parade zwischen 16 und 17 Uhr auf der Ludwigsstraße in Mainz sehen, mit dabei sind Yvonne Catterfeld und der Youtube-Star Jonas.

Dann zieht die Truckparade weiter nach Wiesbaden und ist von

18 bis 19 Uhr auf dem Dernschen Gelände zu sehen. Dann ist auch Truckfahrer Ellendorff dabei. „Die Leute“, sagt er noch, „setzen ihre Kinder sogar auf die Motorhaube, um Fotos zu machen.“