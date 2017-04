Roth soll hessischer SPD-Spitzenkandidat werden

Die hessische SPD stellt an diesem Samstag ihre Kandidaten für die Bundestagswahl im Herbst auf. Dabei werde der Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel in Kassel voraussichtlich Staatsminister Michael Roth als Spitzenkandidaten vorschlagen, erklärte SPD-Sprecher Christoph Gehring auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. 350 Delegierte kommen ab 10 Uhr zu einem außerordentlichen Landesparteitag in Nordhessen zusammen. Dabei wird Schäfer-Gümbel die SPD auf den Wahlkampf einstimmen. Zentrales Thema der hessischen Sozialdemokraten wird die kostenfreie frühkindliche Bildung sein, unter anderem durch Abschaffung der Kita-Gebühren.

Bisher stellt die hessische SPD 16 Bundestagsabgeordnete. Die Liste für die kommende Bundestagswahl umfasst voraussichtlich 47 Kandidaten.

(dpa)