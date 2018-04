Routen für Radschnellwege gesucht

Mit dem Bau des ersten hessischen Radschnellwegs zwischen Frankfurt und Darmstadt soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Außerdem wird für acht Strecken untersucht, ob eine solche schnelle Fahrrad-Verbindung machbar ist, wie das Verkehrsministerium in Wiesbaden mitteilt. Dazu gehören Strecken von Frankfurt zum Flughafen, von Frankfurt in den Vordertaunus sowie nach Hanau. Machbarkeitsstudien laufen auch für Routen in Nordhessen von Kassel nach Baunatal und von Kassel über Kaufungen nach Helsa sowie nach Vellmar.

Zudem werden zwei mögliche Expressrouten für Radfahrer in angrenzende Bundesländer geprüft: von Darmstadt zu den Städten Mannheim und Heidelberg sowie zwischen den Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden.

Hessens schwarz-grüne Landesregierung fördert die Machbarkeitsstudien entsprechend der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen etwa zur Hälfte. Die spätere Umsetzung übernimmt das Land zu rund 70 Prozent.

Darüber hinaus soll noch im April eine sogenannte Korridor-Studie in Auftrag gegeben werden, die mit Blick auf den Verkehr zwischen den Bundesländern noch weitere geeignete Strecken ermittelt. Mit einem Ergebnis wird etwa in einem Jahr gerechnet.

