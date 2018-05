Die Schmerzen im Rücken sind so stark, dass der Mann sich in die Notfallaufnahme in Darmstadt fahren lässt. Er hat keinen Termin beim Hausarzt bekommen, der Doktor im Krankhaus soll jetzt möglichst sofort eine Kernspin-Tomographie machen und ihm helfen. So beschreibt Thomas Schreyer, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin am Agaplesion Elisabethenstift Darmstadt, einen typischen Fall.

„Eigentlich müssten wir die Patienten in einem solchen Fall beraten und schulen, wie sie sich zum Beispiel durch Bewegung fit halten“, betont Schreyer. „Aber dafür ist in der Notfallaufnahme keine Zeit.“ Bei Orthopäden und etwa seit einem Vierteljahr auch bei Hausärzten müssten die Patienten aber zu lange auf einen Termin warten. Auch nach einer Befragung der Hessischen Krankenhausgesellschaft gehen viele Patienten in die Notaufnahme, weil sie keinen Facharzt-Termin bekommen.

Unterdessen nehmen die Rückenbeschwerden zu. „Das gesundheitspolitische Ziel, das Problem Rücken in den Griff zu bekommen, wurde nicht erreicht“, zieht Sötkin Geitner, Leiterin der DAK-Landesvertretung Hessen, bei der Vorstellung der DAK-Studie ein bitteres Fazit. „Es ist verwunderlich, dass wir trotz aller Maßnahmen bei den Krankmeldungen wegen Rückenschmerzen keinen Abwärtstrend erkennen können.“

An der Leistungsgrenze

Oft wird auch nicht erkannt, dass die Ursache des Problems eigentlich woanders steckt. Psychische Probleme, ohnehin schon der dritthäufigste Grund für Krankschreibungen, verstecken sich „ganz oft auch hinter Rückenbeschwerden“, so Schreyer. Meistens seien es depressive Verstimmungen, die dem Patienten gar nicht bewusst seien.

So würden bei Problemen in Beruf oder Partnerschaft Schmerzen generell stärker wahrgenommen. Und der gestern vorgestellte DAK-Gesundheitsreport zeigt einen besonders deutlichen Zusammenhang zwischen Rückenschmerzen und Stress. 25 Prozent derjenigen, die sich in den letzten zwölf Monaten wegen Rückenschmerzen krankmeldeten, arbeiten nach eigenen Angaben an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Umgekehrt melden sich 24 Prozent derjenigen, die Freude an ihrer Arbeit haben, fast nie krank. Nur in drei Prozent aller Fälle aber, ergab die DAK-Studie, sprach bei Rückenpatienten der behandelnde Arzt das Thema Stress an.

Auch fehlende Bewegung und ein mögliches Übergewicht sind Risikofaktoren – und das zunehmende Alter der Beschäftigten. Zwar lassen sich bereits 15- bis 19-Jährige in Hessen wegen Rückenschmerzen im Schnitt fünf Tage krankschreiben. Bei über 60-Jährigen erhöht sich die Krankheitsdauer aber auf 18 Tage.

Angesichts des demographischen Wandels ist es daher dringend notwendig, sich des Themas anzunehmen, betont Geitner. „Schließlich sind Firmen darauf angewiesen, dass Fachkräfte lange gesund bleiben.“ Die zunehmende Arbeitsverdichtung und Digitalisierung könnte aber den Stress, die Angst um den Arbeitsplatz noch verschärfen.

Viele Programme

Da ist es nicht leicht, den Beschäftigten den Rücken zu stärken. Größere Firmen wie etwa Sanofi in Höchst hätten Programme, so Geitner, „aber für die 70 Prozent der Unternehmen kleiner und mittlerer Größe ist das schwierig.“ Vielleicht braucht es jedoch, meint Schreyer, nicht unbedingt eine Institutionalisierung. „Wenn ein Mitarbeiter Wertschätzung erfährt, hat er weniger Stress. Und diese Art des Umgangs kann auch ein kleinerer Betrieb leisten.“